13.03.2019, 07:25
Не уступил дорогу: в Тартумаа столкнулись два автомобиля, в больницу доставлены три человека(1)
В Тартумаа в волости Камбья из-за ошибки одного из водителей на шоссе столкнулись два автомобиля.
В Тартумаа в волости Камбья из-за ошибки одного из водителей на шоссе столкнулись два автомобиля.
ДТП произошло вчера в 15:37 на 1,5 километре шоссе Татра-Отепя-Сангасте, где 46-летний мужчина на автомобиле Mitsubishi Miev не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Seat Inca, которым управлял 68-летний мужчина.
В результате столкновения Mitsubishi вылетел с дороги и выкатился в поле.
В Клинику Тартуского университета доставили с места происшествия на осмотр водителя Seat и пассажирку, 64-летнюю женщину, а также пассажирку Mitsubishi, 40-летнюю женщину.
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