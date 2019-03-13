Не уступил дорогу: в Тартумаа столкнулись два автомобиля, в больницу доставлены три человека

ДТП произошло вчера в 15:37 на 1,5 километре шоссе Татра-Отепя-Сангасте, где 46-летний мужчина на автомобиле Mitsubishi Miev не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Seat Inca, которым управлял 68-летний мужчина.

В результате столкновения Mitsubishi вылетел с дороги и выкатился в поле.

В Клинику Тартуского университета доставили с места происшествия на осмотр водителя Seat и пассажирку, 64-летнюю женщину, а также пассажирку Mitsubishi, 40-летнюю женщину.