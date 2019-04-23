Не только остаточные признаки опьянения за рулем. Кандидат в министры от EKRE еще и превысил скорость!

Кандидат в министры внешней торговли и ифнотехнологий Марти Куузик признает, что на следующее утро после парламентских выборов попался полиции за рулем с содержанием алкоголя в организме, превышающим допустимые значения.

В PPA подтвердили Delfi, что Куузика остановили 4 марта за превышение скорости. По данным полиции, Куузик ехал со скоростью 74 км/ч, в то время, когда максимально разрешенная скорость на данном участке составляла 50 км/ч.