02.03.2020, 20:08

Не попадитесь на удочку мошенников! Жителям Эстонии стали предлагать вакцину против коронавируса

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Не попадитесь на удочку мошенников! Жителям Эстонии стали предлагать вакцину против коронавируса
Jaanus Lensemnt

Телефонные мошенники, которые всегда стараются извлечь нечестным путем выгоду из любой ситуации, теперь используют опасения людей перед новым коронавирусом: уже появились те, кто звонят и предлагают купить у них вакцину против новой китайской инфекции. Разумеется, это обман - нигде в данный момент они получить лекарство не могут.

"Когда я сказал, что мне этого не надо, получил в ответ "stupid men" и разговор прекратили", - рассказал Delfi читатель о своем опыте общения по телефону с говорящим по-русски мужчиной, который вместе со своей подругой стал предлагать чудодейственное средство. По словам читателя, разговор до стоимости лекарства даже не дошел.

Говорящий по-русски человек может также изъясняться и делать свое предложение на ломаном английском. Телефон, с которого поступил звонок, +372 600 0587.

На интернет-страничке spamcalls.net, где фиксируются номера телефонных мошенников, данный номер присутствует - сразу 98 различных людей на него пожаловались.

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На страничке также можно увидеть, что "продавцы" заметно активизировались в начале марта. Причем список предложений весьма широк - доверчивым гражданам предлагают и золото, и вакцину от коронавируса, и акции...

О поступившем предложении купить вакцину сообщил еще один пользователь: "Мне позвонили и спросили, говорю ли я по-русски и в курсе ли происходящего в Китае. После утвердительного ответа мужчина стал говорить о том, что знает, как можно вылечить коронавирус. Я повесил трубку. Кажется, мошенники нашли новый способ дурачить людей".

Помимо Эстонии, с этого же номера телефона получали сомнительные звонки люди в Латвии, Литве, Швеции, Финляндии и России.

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