Не попадитесь на удочку мошенников! Жителям Эстонии стали предлагать вакцину против коронавируса

"Когда я сказал, что мне этого не надо, получил в ответ "stupid men" и разговор прекратили", - рассказал Delfi читатель о своем опыте общения по телефону с говорящим по-русски мужчиной, который вместе со своей подругой стал предлагать чудодейственное средство. По словам читателя, разговор до стоимости лекарства даже не дошел.

Говорящий по-русски человек может также изъясняться и делать свое предложение на ломаном английском. Телефон, с которого поступил звонок, +372 600 0587.

На интернет-страничке spamcalls.net, где фиксируются номера телефонных мошенников, данный номер присутствует - сразу 98 различных людей на него пожаловались.

На страничке также можно увидеть, что "продавцы" заметно активизировались в начале марта. Причем список предложений весьма широк - доверчивым гражданам предлагают и золото, и вакцину от коронавируса, и акции...

О поступившем предложении купить вакцину сообщил еще один пользователь: "Мне позвонили и спросили, говорю ли я по-русски и в курсе ли происходящего в Китае. После утвердительного ответа мужчина стал говорить о том, что знает, как можно вылечить коронавирус. Я повесил трубку. Кажется, мошенники нашли новый способ дурачить людей".

Помимо Эстонии, с этого же номера телефона получали сомнительные звонки люди в Латвии, Литве, Швеции, Финляндии и России.