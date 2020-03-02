Не попадитесь на удочку мошенников! Жителям Эстонии стали предлагать вакцину против коронавируса

Телефонные мошенники, которые всегда стараются извлечь нечестным путем выгоду из любой ситуации, теперь используют опасения людей перед новым коронавирусом: уже появились те, кто звонят и предлагают купить у них вакцину против новой китайской инфекции. Разумеется, это обман - нигде в данный момент они получить лекарство не могут.
"Когда я сказал, что мне этого не надо, получил в ответ "stupid men" и разговор прекратили", - рассказал Delfi читатель о своем опыте общения по телефону с говорящим по-русски мужчиной, который вместе со своей подругой стал предлагать чудодейственное средство. По словам читателя, разговор до стоимости лекарства даже не дошел.
Говорящий по-русски человек может также изъясняться и делать свое предложение на ломаном английском. Телефон, с которого поступил звонок, +372 600 0587.
На интернет-страничке spamcalls.net, где фиксируются номера телефонных мошенников, данный номер присутствует - сразу 98 различных людей на него пожаловались.
На страничке также можно увидеть, что "продавцы" заметно активизировались в начале марта. Причем список предложений весьма широк - доверчивым гражданам предлагают и золото, и вакцину от коронавируса, и акции...
О поступившем предложении купить вакцину сообщил еще один пользователь: "Мне позвонили и спросили, говорю ли я по-русски и в курсе ли происходящего в Китае. После утвердительного ответа мужчина стал говорить о том, что знает, как можно вылечить коронавирус. Я повесил трубку. Кажется, мошенники нашли новый способ дурачить людей".
Помимо Эстонии, с этого же номера телефона получали сомнительные звонки люди в Латвии, Литве, Швеции, Финляндии и России.
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