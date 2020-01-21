Не излечился: судимый за вождение в пьяном виде водитель вновь попался нетрезвым

Ранее мужчина неоднократно наказывался в уголовном порядке за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. От отбывания последнего срока мужчина освободился только в июне прошлого года.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, мужчина прошел двухгодичное лечение от зависимости и программу безопасности дорожного движения в полном объеме. На этот раз эти меры не оказали необходимого воздействия на мужчину, и после освобождения из тюрьмы он продолжал как употреблять алкоголь, так и управлять транспортным средством в состоянии опьянения и без права на управление.

”Поскольку все более мягкие меры были исчерпаны, и весьма вероятно, что мужчина продолжит совершать аналогичные преступления, прокуратура решила ходатайствовать о взятии его под стражу,” добавила помощник прокурора Христофорова.

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Сергея Андреева, в прошлом году в Идаской префектуре в надзоре за дорожным движением более чем 19 200 часов было направлено на работы, связанные с нетрезвыми водителями.

"Отрадно видеть, что все больший вклад в безопасность дорожного движения вносят сами жители, сообщая о вызывающих своим стилем вождения подозрение автомобилях на номер 112. Таким образом мы вместе делаем наши дороги безопаснее", — сказал Андреев.

В прошлом году благодаря звонкам небезразличных жителей на номер 112 в Идаской префектуре полицейскими было задержано около 200 нарушителей закона о дорожном движении, большая часть из задержанных была в алкогольном опьянении.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского Уездного суда подозреваемый был взят под стражу на срок до двух месяцев.