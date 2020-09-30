Не имевший водительских прав нетрезвый водитель лишился автомобиля

Патрулировавшие 29 августа в Силламяэ полицейские Нарвского отделения полиции заметили примерно в 1 час ночи на улице Гагарина автомобиль Mazda, чей стиль езды указывал на то, что за рулем может быть нетрезвый водитель. Остановившие автомобиль полицейские установили, что у находившегося за рулем нетрезвого мужчины нет также права на управление транспортным средством. Ранее он неоднократно наказывался за подобное нарушение. Было начато делопроизводство о проступке.

„Раннее поведение этого человека указывало на то, что он при наличии автомобиля может продолжать совершать такие нарушения. Поэтому я ходатайствовал в суде и об аресте, и о конфискации автомобиля и суд это ходатайство удовлетворил", — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

„Спутница жизни нарушителя знала о нарушении и не только не помешала мужчине сесть за руль, но и сама находилась в машине. Такое поведение безответственно как со стороны водителя, так и пассажира. Близкие должны быть заинтересованы в том, чтобы дорогие им люди не подвергали опасности ни себя, ни других", — добавил Наролин.

В этом году полицейские Нарвского отделения полиции задержали 111 водителей без права на управление транспортным средством и 274 нетрезвых водителей.