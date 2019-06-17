17.06.2019, 14:00

Не дайте себя обдурить! Веб-констебль предупреждает о мошенничествах в социальных сетях и на порталах купли-продажи


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

На прошлой неделе в полицию обратилось двое молодых женщин, которые стали жертвами мошенников в популярной социальной сети и на портале купли-продажи.

20-летняя жительница Ляэне-Вирумаа получила сообщение в социальной сети "В контакте" от мужчины, который написал девушке, что она выиграла мобильный телефон iPhone. "Сообщивший о призе мужчина написал, что женщине надо оплатить почтовые расходы, чтобы получить выигрыш. В итоге под разными предлогами выманивая денежные переводы, а также получив личные и банковские данные жертвы, мошеннику удалось заполучить более 4430 евро”, — рассказала веб-констебль Яна Фролова.

Во втором случае в полицию обратилась 20-летняя жительница Нарвы, которая хотела купить компьютер, увидев объявление о продаже на одном из популярных местных сайтов купли-продажи. Покупательница перевела 350 евро, но она не получила ни компьютера, ни свои деньги обратно.

"Это давно знакомые методы мошенничеств и их объединяет то, что жертвы на самом деле не знают, с кем они общаются в интернете и можно ли доверять этим людям. Зачастую создается иллюзия, что жертвы могут получить что-то бесплатно или недорого," — пояснила Фролова.

Веб-констебль напоминает, что любой победитель конкурса или розыгрыша получает свой приз бесплатно, а оплату почтовых расходов берет на себя фирма или лицо, которые проводят розыгрыш.

" Не верьте предложениям, которые слишком хороши, чтобы быть правдой. Следует убедиться, участвовали ли вы в данном розыгрыше. Интернет-пользователи бывают невнимательными, листая новости, неосознанно ставят "like" на мелькающие предложения и объявления. Мошенники пользуются доверчивостью и невнимательностью людей, отправляя им „липовые” извещения о счастливом победителе. Будьте внимательны, проверяйте информацию о розыгрыше", — советует веб-констебль.

"Учтите, что никакие серьезные финансовые институты не запрашивают у своих клиентов деликатные данные, например пин-коды или пароли к банковским счета, по э-почте. Ни в коем случае нельзя никому высылать фотографии своей кредитной карты, особенно, если просят сфотографировать обе стороны карты Получив подозрительное послание, вы можете его проверить в организации, от имени которой оно якобы поступило, правда ли это", — говорит Яна Фролова.

Фролова советует, покупая что-то в интернете, надо проверить репутацию продавца, так как всегда существует риск столкновения с недобросовестными продавцами или мошенниками, готовыми нарушить права потребителя, продать некачественный и даже запрещенный товар или предоставить несуществующую услугу.

Больше информации можно найти на сайте "Покупай с умом":

https://pokupaisumom.ee/ara-saa-pugada/moshennichestvo-na-portalah-objavlenij-i-aukcionov/

https://pokupaisumom.ee/ausalt/nechestnyje-potrebitelskije-igry/

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