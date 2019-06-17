Не дайте себя обдурить! Веб-констебль предупреждает о мошенничествах в социальных сетях и на порталах купли-продажи

" Не верьте предложениям, которые слишком хороши, чтобы быть правдой. Следует убедиться, участвовали ли вы в данном розыгрыше. Интернет-пользователи бывают невнимательными, листая новости, неосознанно ставят "like" на мелькающие предложения и объявления. Мошенники пользуются доверчивостью и невнимательностью людей, отправляя им „липовые” извещения о счастливом победителе. Будьте внимательны, проверяйте информацию о розыгрыше", — советует веб-констебль.
"Учтите, что никакие серьезные финансовые институты не запрашивают у своих клиентов деликатные данные, например пин-коды или пароли к банковским счета, по э-почте. Ни в коем случае нельзя никому высылать фотографии своей кредитной карты, особенно, если просят сфотографировать обе стороны карты Получив подозрительное послание, вы можете его проверить в организации, от имени которой оно якобы поступило, правда ли это", — говорит Яна Фролова.
Фролова советует, покупая что-то в интернете, надо проверить репутацию продавца, так как всегда существует риск столкновения с недобросовестными продавцами или мошенниками, готовыми нарушить права потребителя, продать некачественный и даже запрещенный товар или предоставить несуществующую услугу.
Больше информации можно найти на сайте "Покупай с умом":
https://pokupaisumom.ee/ara-saa-pugada/moshennichestvo-na-portalah-objavlenij-i-aukcionov/
https://pokupaisumom.ee/ausalt/nechestnyje-potrebitelskije-igry/
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