Не дайте себя обдурить! Веб-констебль предупреждает о мошенничествах в социальных сетях и на порталах купли-продажи

20-летняя жительница Ляэне-Вирумаа получила сообщение в социальной сети "В контакте" от мужчины, который написал девушке, что она выиграла мобильный телефон iPhone. "Сообщивший о призе мужчина написал, что женщине надо оплатить почтовые расходы, чтобы получить выигрыш. В итоге под разными предлогами выманивая денежные переводы, а также получив личные и банковские данные жертвы, мошеннику удалось заполучить более 4430 евро”, — рассказала веб-констебль Яна Фролова.

Во втором случае в полицию обратилась 20-летняя жительница Нарвы, которая хотела купить компьютер, увидев объявление о продаже на одном из популярных местных сайтов купли-продажи. Покупательница перевела 350 евро, но она не получила ни компьютера, ни свои деньги обратно.

"Это давно знакомые методы мошенничеств и их объединяет то, что жертвы на самом деле не знают, с кем они общаются в интернете и можно ли доверять этим людям. Зачастую создается иллюзия, что жертвы могут получить что-то бесплатно или недорого," — пояснила Фролова.

Веб-констебль напоминает, что любой победитель конкурса или розыгрыша получает свой приз бесплатно, а оплату почтовых расходов берет на себя фирма или лицо, которые проводят розыгрыш.