NB! Мошенники звонят русскоязычным жителям Эстонии и представляются работниками банка, а затем обчищают счет

По словам ведущего следователя по финансовым и мошенническим преступлениям Пыхьяской префектуры Маарьи Тагу, слова мошенников в каждом конкретном случае могут слегка разниться, однако в целом, беседу начинают под одним и тем же предлогом.

”Людям звонят с телефонного номера банка и говорят, что их карточкой злонамеренно воспользовались. Для выяснения обстоятельств и возвращения денег злоумышленники спрашивают номер карточки клиента и расположенный сзади CVC-код, а также личный код и, в зависимости от обстоятельств, иногда просят войти в банк через Smart-ID. Не исключено, что звонящие могут попросить зайти в интернет-банк и с помощью другого способа аутентификации. В действительности, мошенник таким образом получает доступ к банковскому счету человека и переводит деньги пострадавшего на другой счет”, — сказала Тагу. Известно, что мошенники общаются со своими жертвами на русском языке.

Например, недавно позвонивший и представившийся работником банка мошенник сказал пострадавшему, что его счетом воспользовались, и, чтобы избежать попадания денег на счет злоумышленников, банк забронирует несколько сумм из находящихся на счете денег. Доверчивый пострадавший подтвердил с помощью Smart-ID все якобы банком сделанные бронирования.

”Пострадавший понял, что дело не чисто, когда с его счета сняли уже более 18 000 евро. Обычно мошенники пытаются снять со счета все деньги”, — сказала ведущий следователь. В настоящее время наибольшая сумма, доставшаяся мошенникам с помощью такой схемы, составляет 21 000 евро.

Полиция напоминает, что в ходе телефонных разговоров банк никогда не спрашивает у клиентов подобные данные и не заходит удаленно в их интернет-банк. ”Если вы получите подобный звонок, ни в коем случае не делитесь данными своей банковской карты. Если же вы уже сделали это по ошибке, то обязательно свяжитесь с банком, чтобы он заблокировал вашу карту”, — предупреждает Тагу.

Для сохранения своего имущества, следуйте простым советам:

· Не передавайте чужим людям данные своей ID-карты, данные банковской карты, PIN-коды, информацию с других удостоверяющих личность документов, фотографии кредитной карты и прочие личные данные.