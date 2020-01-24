Названа "вандальная" столица Эстонии. Смотрите, в каких районах страны больше всего бесчинств!

За последние пять лет полиции зарегистрировала в Тамсалу в среднем 4,8 случаев вандализма на тысячу жителей. Помимо Тамсалу свыше четырех случаев на тысячу человек населения было зафиксировано в Нарва-Йыэсуу, Йыхви и Центральной части Таллинна.

"Среди уездных центров по вандализму лидирует Раквере, - говорит директор Rapid Security Валло Пылдма. - Меньше всего громят и ломают в волости Сетомаа и вообще в Юго-Восточной Эстонии".

Свыше 40% случаев вандализма происходит в общественных местах, в жилых зонах чаще всего жертвами вандалов становятся дворы, подъезды, нередко бьют окна. Но про каждую исчерканную дверь в полицию не сообщают.

"Вандалы избегают привлекать к себе внимание, поэтому в домах с видеонаблюдением совершается только один процент из зарегистрированных случаев вандализма."