Назад в девяностые? Причиной поджога в Пярну было устранение конкурентов

Ляэнеская окружная прокуратура передала в суд материалы, из которых следует, что в августе 2019 года 29-летний Эдгар, действуя по предложению своего 32-летнего знакомого Сильвера, осуществил поджог похоронного бюро в Пярну. Теперь Эдгару и Сильверу предъявлены обвинения. Эдгар обвиняется в порче и уничтожении чужого имущества, а его знакомый — в подстрекательстве к совершению преступления.

Кайдо Туулемяэ, прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры, отметил высокопрофессиональную работу следователей, которым удалось установить личности подозреваемых в преступлении, а также прояснить мотивы его совершения. ”Согласно версии прокуратуры, целью поджога стало причинение ущерба похоронному бюро, так как у 32-летнего Сильвера был конфликт с его владельцем. Также Сильвер в будущем должен был стать совладельцем Пярнуского крематория, и в его планы входило нанесение ущерба конкурирующей фирме”, — заявил Туулемяэ.

”Данный тип преступлений, когда осуществляется поджог дома конкурента, известен с девяностых годов. Хотелось бы, чтобы он остался в истории”, — добавил прокурор.

Поскольку официальной связи у Сильвера с Пярнуским крематорием нет, юридическому лицу не выдвинуто официальных обвинений. В то же время, Эдгар был сотрудником крематория, но до этого работал на предприятии Сильвера.