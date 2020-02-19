Назад в девяностые? Причиной поджога в Пярну было устранение конкурентов
Ляэнеская окружная прокуратура предъявила обвинение в поджоге похоронного бюро в Пярну 29-летнему Эдгару. Его знакомый обвиняется в подстрекательстве к совершению преступления.
Ляэнеская окружная прокуратура предъявила обвинение в поджоге похоронного бюро в Пярну 29-летнему Эдгару. Его знакомый обвиняется в подстрекательстве к совершению преступления.
Ляэнеская окружная прокуратура передала в суд материалы, из которых следует, что в августе 2019 года 29-летний Эдгар, действуя по предложению своего 32-летнего знакомого Сильвера, осуществил поджог похоронного бюро в Пярну. Теперь Эдгару и Сильверу предъявлены обвинения. Эдгар обвиняется в порче и уничтожении чужого имущества, а его знакомый — в подстрекательстве к совершению преступления.
Кайдо Туулемяэ, прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры, отметил высокопрофессиональную работу следователей, которым удалось установить личности подозреваемых в преступлении, а также прояснить мотивы его совершения. ”Согласно версии прокуратуры, целью поджога стало причинение ущерба похоронному бюро, так как у 32-летнего Сильвера был конфликт с его владельцем. Также Сильвер в будущем должен был стать совладельцем Пярнуского крематория, и в его планы входило нанесение ущерба конкурирующей фирме”, — заявил Туулемяэ.
”Данный тип преступлений, когда осуществляется поджог дома конкурента, известен с девяностых годов. Хотелось бы, чтобы он остался в истории”, — добавил прокурор.
Поскольку официальной связи у Сильвера с Пярнуским крематорием нет, юридическому лицу не выдвинуто официальных обвинений. В то же время, Эдгар был сотрудником крематория, но до этого работал на предприятии Сильвера.
Окружная прокуратура также обвиняет Эдгара в неподобающем отношении к трупам, так как он сфотографировал два тела, подготовленных к кремации. Туулемяэ заявил: ”Если нет разумной необходимости фотографировать труп незнакомого человека, и это не входит в профессиональные обязанности, то делать этого не нужно”.
Необходимо отметить, что в ходе пожара 24 августа пострадала часовня-морг, относившаяся к комплексу старой больницы, которая признана памятником архитектуры. Из-за этого изначально злоумышленники подозревались в уничтожении памятника культуры. Итоговое же обвинение основывается на другом мотиве — причинении материального ущерба имуществу, так как не было доказано, что обвиняемые знали об особом статусе здания.
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