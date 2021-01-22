Нашли в бессознательном состоянии в ледяной болотной воде: как спасли 81-летнюю Анне

Смена для заступивших на службу вечером прошлой пятницы полицейских Ляэне-Харьюского отделения полиции началась с тревожного сообщения о пропавшей в деревне Паэ пожилой женщине, которая вышла одна на прогулку. На момент извещения о пропаже человека было уже темно, температура -10 градусов, снегопад усиливался и заметал следы, поэтому действовать надо было быстро.

Направление движения женщины было неизвестно, а площадь возможного поиска большая, поэтому полицейские, помощники полицейских и спасатели Спасательного департамента сразу приступили к сбору информации. Выяснилось, что установленная на лесной камере Охотничьего общества Падизе зафиксировала пару часов назад движение. При проверки записи на видео можно было по светоотражающим перчаткам узнать пропавшую женщину.

Камера находилась в глухом лесу, где болотистая почва еще полностью не замерзла, поэтому на обычной технике спасателей или полицейских к этому месту было не добраться. На помощь пришел местный житель, который хорошо знал эту местность, и предложил воспользоваться его мотосанями. В результате совместных поисков недалеко от камеры нашли следы человека, а также следы того, что человек неоднократно падал в ледяную воду. В 21.40, больше чем пять часов после того, как женщина вышла из дома, поисковая команда на мотосанях нашла женщину, которая сидела в бессознательном состоянии в ледяной болотной воде.

"Скорая помощь доставила сильно переохлажденную женщину в больницy, где под присмотром медиков она полностью восстановила здоровье и на сегодняшний день выписана домой. Учитывая то, насколько сложные погодные условия были в тот день, можно сказать, когда поисковая команда на мотосанях, состоявшая из местного жителям, полицейского и помощника полиции, нашли потерявшуюся женщину в последний момент. Эта операция по спасению жизни закончилась успешно благодаря информации, поступившей из камеры, а также поддержки и помощи местных жителей при проведении поисков. Огромное спасибо всем, кто помог спасти жизнь человека!" — пишет Ляэне-Харьюское отделение полиции.