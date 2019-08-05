Нарвскую православную школу переименовали
Единственная в Нарве частная общеобразовательная православная школа, контролируемая высшим духовенством Нарвской и Причудской православной епархии, переименована.
Единственная в Нарве частная общеобразовательная православная школа, контролируемая высшим духовенством Нарвской и Причудской православной епархии, переименована.
С 1 сентября Нарвская гуманитарная православная школа будет называться Нарвской православной гимназией, передает rus.err.ee.
Соответствующий приказ в конце прошлой недели подписала министр образования и науки Майлис Репс.
С ходатайством о переименовании в министерство обратилось руководство образовательного учреждения, по оценке которого предыдущее название школы не в полной мере отражало цели и основные направления деятельности учебного заведения.
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