Нарвскую православную школу переименовали

С 1 сентября Нарвская гуманитарная православная школа будет называться Нарвской православной гимназией, передает rus.err.ee.

Соответствующий приказ в конце прошлой недели подписала министр образования и науки Майлис Репс.

С ходатайством о переименовании в министерство обратилось руководство образовательного учреждения, по оценке которого предыдущее название школы не в полной мере отражало цели и основные направления деятельности учебного заведения.