05.08.2019, 09:01

Нарвскую православную школу переименовали


rus.delfi.ee
EST
Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Jaanus Lensment

Единственная в Нарве частная общеобразовательная православная школа, контролируемая высшим духовенством Нарвской и Причудской православной епархии, переименована.

С 1 сентября Нарвская гуманитарная православная школа будет называться Нарвской православной гимназией, передает rus.err.ee.

Соответствующий приказ в конце прошлой недели подписала министр образования и науки Майлис Репс.

С ходатайством о переименовании в министерство обратилось руководство образовательного учреждения, по оценке которого предыдущее название школы не в полной мере отражало цели и основные направления деятельности учебного заведения.

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