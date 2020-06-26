Нарвского пограничника признали виновным в неоднократном получении взятки

С весны 2019 года до мая этого года трое мужчин, направляясь из России в Эстонию, неоднократно пересекали Нарвский пограничный пункт и провозили с собой контрабандные сигареты.

Согласно договору, заключенному между бывшим эстонским погранинпектором и начальником смены Константином Черниловским и перевозившим сигареты Максимом Кольцовым, сигареты перевозили через границу во время смен Черниловского, что позволяло избегать погранконтроля или же Черниловский сам его осуществлял для вида.

Во время следствия выяснилось, что с октября по май это произошло как минимум 14 раз.

Вируский уездный суд признал Черниловского виновным в получении взятки, в Кольцова — в даче взятки и обороте незаконного наркотического вещества. Черниловский ранее не был наказан в уголовном порядке.

Черниловского приговорили к заключению в два с половиной года, из которых нужно сразу отбыть в качестве шокового наказания три месяца. Остальной срок останется условным, если мужчина в течении испытательного срока в три года не совершит новое сознательное преступление.

Кольцов за дачу взятки оборот наркотического вещества получил три года заключения, из которых нужно сразу отбыть три месяца, а остальное останется условным сроком если мужчина в течении испытательного срока в четыре года не совершит новое сознательное преступление.

По словам представителя КаПо, совершивший преступление погранинспектор компроментирует себя и поэтому становится потенциальным объектом вербовки для зарубежных спецслужб.