Нарвский мужчина перевел мошенникам 13 525 евро. Будьте бдительны!

22 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление от 47-летнего мужчины, ставшего жертвой мошенничества. Пострадавшему позвонили, якобы, из банка и попросили ввести коды Smart-ID, чтобы восстановить безопасность счета. С разных счетов мужчины исчезло 13 525 евро.

"Очень просим людей не терять бдительности и не передавать незнакомцам никаких данных о себе, облегчая мошенникам таким образом жизнь.

Получив такой звонок, следует помнить, что PIN-коды и другие личные данные таким способом вымогают только мошенники. Ни один сотрудник банка не спрашивает по телефону ПИН-коды или CVC-код. Иногда настоящие сотрудники банка могут для аутентификации попросить ввести ПИН1, если клиент сам лично, по собственной инициативе звонит в банк с каким-то вопросом,. Такой т контакт был инициирован самим клиентом и клиент знает, куда и зачем он звонит.

Если вам звонят, рассказывают о подозрительных сделках и просят ввести пин-коды, то это ясный сигнал о том, что вам звонит мошенник. Такой звонок надо резолютно закончить и никаких данных не передавать", — напоминает веб-констебль Яна Фролова