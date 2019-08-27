27.08.2019, 16:15

Нарвская полиция установила личности разыскиваемых ранее людей

 (15)
rus.delfi.ee
EST 7
Нарвская полиция установила личности разыскиваемых ранее людей
PPA

Нарвский полицейский участок просил ранее в Facebook помощи для установления личности людей, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Сегодня полиция сообщила, что личности разыскиваемых людей установлены.

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