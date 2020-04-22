22.04.2020, 18:14

Нарвитянка хотела купить по объявлению телефон, но осталась без денег и гаджета


EST
Нарвитянка хотела купить по объявлению телефон, но осталась без денег и гаджета
PPA

21 апреля в Нарвское отделение полиции обратилась женщина, которая хотела по объявлению купить в Латвии телефон iPhonе. Она сделала два перевода по 250 евро на латвийские банковские счета, но телефона до сих пор не получила. В таких случаях маловероятно, что покупатель получит желаемый товар и что этот товар вообще на самом деле был.

"Покупая вещи по объявления в интернете, надо убедиться в том, что товар есть, а также поискать в интернете о продавце отзывы", - напоминает ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

Масленников советует совершать покупки в надежных интернет-магазинах, например, в Эстонии такие магазины имеют знак Союза э-торговли "Turvaline ostukoht" http://e-kaubanduseliit.ee/usaldusmargised/. Если вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию.

Полиция напоминиет: чтобы не лишиться своих денег:

- не переводите деньги до того, как проверите информацию о предприятии или продавце и убедитесь, что предлагаемый товар имеется в наличии;

- если какое-то предложение кажется слишком хорошим, например, что-то ценное отдают даром или по сильно заниженной цене, скорее всего это мошенничество.

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