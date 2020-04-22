Нарвитянка хотела купить по объявлению телефон, но осталась без денег и гаджета

"Покупая вещи по объявления в интернете, надо убедиться в том, что товар есть, а также поискать в интернете о продавце отзывы", - напоминает ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

Масленников советует совершать покупки в надежных интернет-магазинах, например, в Эстонии такие магазины имеют знак Союза э-торговли "Turvaline ostukoht" http://e-kaubanduseliit.ee/usaldusmargised/. Если вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию.

Полиция напоминиет: чтобы не лишиться своих денег:

- не переводите деньги до того, как проверите информацию о предприятии или продавце и убедитесь, что предлагаемый товар имеется в наличии;

- если какое-то предложение кажется слишком хорошим, например, что-то ценное отдают даром или по сильно заниженной цене, скорее всего это мошенничество.