Нарвитянка хотела купить по объявлению телефон, но осталась без денег и гаджета
21 апреля в Нарвское отделение полиции обратилась женщина, которая хотела по объявлению купить в Латвии телефон iPhonе. Она сделала два перевода по 250 евро на латвийские банковские счета, но телефона до сих пор не получила. В таких случаях маловероятно, что покупатель получит желаемый товар и что этот товар вообще на самом деле был.
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