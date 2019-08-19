Нарвитянин признан виновным в убийстве, но высылки в Россию избежал

После того, как дело прошло ряд судебных инстанций, Дмитрий Шупаров на прошлой неделе был окончательно признан виновным в убийстве и приговорен к 8 годам лишения свободы, пишет rus.err.ee.

Прокуратура также ходатайствовала о том, чтобы после выхода на свободу Шупарова выслали в Россию, но как Вируский уездный, так и Тартуский окружной суд это ходатайство отклонили, посчитав его необоснованным.