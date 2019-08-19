Нарвитянин признан виновным в убийстве, но высылки в России избежал

На прошлой неделе вступило в законную силу решение суда, по которому 36-летний нарвитянин, гражданин РФ Дмитрий Шупаров окончательно признан виновным в убийстве: в ходе совместного распития спиртных напитков находившийся в состоянии алкогольного опьянения осужденный избил 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
После того, как дело прошло ряд судебных инстанций, Дмитрий Шупаров на прошлой неделе был окончательно признан виновным в убийстве и приговорен к 8 годам лишения свободы, пишет rus.err.ee.
Прокуратура также ходатайствовала о том, чтобы после выхода на свободу Шупарова выслали в Россию, но как Вируский уездный, так и Тартуский окружной суд это ходатайство отклонили, посчитав его необоснованным.
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