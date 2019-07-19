Нарушивший запрет на приближение и напавший на бывшую жену мужчина отправится за решетку

Как отметил прокурор Сергей Листов, мужчина ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке. В январе этого года суд признал его виновным в угрозе убийством своей бывшей жене. Помимо прочего, ему было запрещено приближать к ней ближе чем на 100 метров, общаться по телефону и в социальных сетях, однако он неоднократно нарушал этот запрет.

Наряду с этим ему было предъявлено подозрение в применении насилия в отношении бывшей жены. Он настойчиво пытался проникнуть в ее квартиру, нанеся тем самым как владелице, так и несовершеннолетним детям глубокую эмоциональную травму.

”Установление запрета на приближение не является просто формальным термином, прописанным в законе. Это средство, при помощи которого государство может помочь потерпевшему. Человек, который нарушает запрет на приближение, должен понести наказание”, — отметила следователь Йыхвиского отделения полиции Любовь Шарабанов.