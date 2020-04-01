Нарушившего запрет на приближение к жертве домашнего насилия нарвитянина взяли под стражу

В феврале прошлого года мужчина был наказан в уголовном порядке за применение в отношении своей бывшей спутницы физического насилия, а также в угрозах ей и притесняющем преследовании. Тем же приговором суда на него был наложен на три года запрет на приближение к потерпевшей.

Подозреваемый оправдал свое поведение тем, что потерпевшая была согласна с нарушением запрета.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткина, прокуратура реагирует со всей серьезностью на случаи нарушения запрета на приближение. "Прокуратура считает, что вынесенный по решению суда запрет на приближение является действительным и подлежит к исполнению до тех пор, пока суд не отменит или не изменяет условия запрета на приближение, а нарушение данного запрета сопровождается ответственностью", — пояснил прокурор Плисткин.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что установление запрета на приближение является одним из способов помочь пострадавшим.

"Жертва насилия в близких отношения сможет таким образом восстановить нормальный ритм жизни, — пояснила капитан полиции Татьяна Пресс. — Запрет на приближение устанавливается с конкретными целями, и к нарушению этого запрета полиция относится очень серьезно".