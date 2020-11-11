Наркополиция провела обыск в известном адвокатском бюро

Подозрение в преступлении предъявлено 16 людям, в том числе и одному адвокату. В интересах следствия задержаны десять человек. Подозреваемый адвокат находится на свободе, пишет Eesti Ekspress.

Обыск адвокатского бюро — исключительный случай. Об этом оповестят адвокатуру, которая пришлет на обыск независимого присяжного адвоката. Представитель адвокатуры должен следить, чтобы обыск не превратился в сбор случайной информации, а для ознакомления были взяты лишь важные для производства и обоснованно необходимые материалы.

Руководящий следствием прокурор Райго Аас не пожелал комментировать, что вызвало обыски в адвокатском бюро. Прокуратура не раскрыла и название бюро.

Eesti Ekspress получил информацию, что полицейские во время обыска нашли полученные из тюрьмы инструкции о том, как вести наркотический бизнес.

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