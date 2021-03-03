03.03.2021, 11:11
Напавшей на детей с ножом женщине предъявлено подозрение в попытке убийства
Сегодня суд должен решить, заключать ли под стражу 37-летнюю Райли, которая напала в Выхма на двух детей.
Сегодня суд должен решить, заключать ли под стражу 37-летнюю Райли, которая напала в Выхма на двух детей.
Как подтвердили Delfi в прокуратуре, женщине предъявлено подозрение в попытке убийства. В случае обвинительного приговора ее может ожидать длительное тюремное заключение.
Прокуратура также ходатайствует об аресте подозреваемой. Будет ли это сделано, скоро станет известно.
Ранее Райли закон не нарушала. Она должна будет пройти судебно-психиатрическую экспертизу.
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