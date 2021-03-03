Напавшей на детей с ножом женщине предъявлено подозрение в попытке убийства

Как подтвердили Delfi в прокуратуре, женщине предъявлено подозрение в попытке убийства. В случае обвинительного приговора ее может ожидать длительное тюремное заключение.

Прокуратура также ходатайствует об аресте подозреваемой. Будет ли это сделано, скоро станет известно.

Ранее Райли закон не нарушала. Она должна будет пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

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