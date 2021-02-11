Напавшего на главврача PERH криминального авторитета приговорили к полутора месяцам тюрьмы

Как ранее писал Delfi, Вилсон, сам пришел и сдался полиции, когда был объявлен в розыск.
Тоомас Эрм Вилсон, которому сейчас 54 года, известный в криминальных кругах человек. Он работал с бывшим лидером "кемеровской" ОПГ Николаем Таранковым. Тоомас один из четырех лидеров группировки. Прозвище Вильcона — Konks, или крюк, зацепка. Раньше у него была фамилия матери — Эрм.
В начале 2000-х годов считался единственным эстонцем в группе, которая курировала ”общак”, то есть воровскую кассу. Он сидел за вымогательство в тюрьме Румму вместе с Гулевичем.
Последние годы он не вел разгульный образ жизни, особо не высовывался и залег на дно.
3 февраля вечером на главного врача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) профессора Пеэпа Талвинга напали, когда он уходил с работы домой. Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое оказалось мочой.
Андрей Аршавин раскрыл всю подноготную отношений с Барановской
Секта Сати Казановой оказалась опасной для жизни
В Латвии дали оценку российской вакцине от COVID-19 "Спутник V"
Глаз не отвести! Как выглядела красавица-сестра Есенина