Напавшего на главврача PERH криминального авторитета приговорили к полутора месяцам тюрьмы

Как ранее писал Delfi, Вилсон, сам пришел и сдался полиции, когда был объявлен в розыск.

Тоомас Эрм Вилсон, которому сейчас 54 года, известный в криминальных кругах человек. Он работал с бывшим лидером "кемеровской" ОПГ Николаем Таранковым. Тоомас один из четырех лидеров группировки. Прозвище Вильcона — Konks, или крюк, зацепка. Раньше у него была фамилия матери — Эрм.

В начале 2000-х годов считался единственным эстонцем в группе, которая курировала ”общак”, то есть воровскую кассу. Он сидел за вымогательство в тюрьме Румму вместе с Гулевичем.

Последние годы он не вел разгульный образ жизни, особо не высовывался и залег на дно.

3 февраля вечером на главного врача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) профессора Пеэпа Талвинга напали, когда он уходил с работы домой. Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое оказалось мочой.