Нападение в Мустамяэ: раненый мужчина скончался в больнице, нападавший задержан

В среду около 20:30 в Центр тревоги поступило сообщение том, что недалеко недалеко от автобусной остановки Vambola на бульваре Сыпрузе один мужчина ударил ножом другого. Прибывшая на место скорая доставила потерпевшего — 56-летнего мужчину — в больницу. К сожалению, потерпевший скончался.

Полиция сразу же приступила к изучению следов и сбору информации, чтобы установить личность нападавшего и его местонахождение, и в четверг днем им это удалось.

Около 14:00 полицейские полицейские задержали подозреваемого в нападении. Им оказался 52-летний мужчина, не имеющий судимостей. Полиция продолжит прояснять детали инцидента и мотив нападавшего.

В течение последующих 48 часов прокуратура решит, стоит ли ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу.