Нападение в магазине в Кохтла-Ярве: мужчина кинул в женщину арбуз

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В субботу в Центр тревоги поступило сообщение, что в магазине на улице Малева в Кохтла-Ярве была совершен атака на женщину. Мужчина кинул в нее арбуз.