24.09.2019, 08:34

Нападение в магазине в Кохтла-Ярве: мужчина кинул в женщину арбуз

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Arbuusitest
ArbuusitestFoto: Ilmar Saabas

В субботу в Центр тревоги поступило сообщение, что в магазине на улице Малева в Кохтла-Ярве была совершен атака на женщину. Мужчина кинул в нее арбуз.

Согласно данным полиции, мужчина, чья личность пока не установлена, бросил арбуз в 29-летнюю женщину, от чего та испытала боль.

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