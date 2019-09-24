Нападение в магазине в Кохтла-Ярве: мужчина кинул в женщину арбуз

В субботу в Центр тревоги поступило сообщение, что в магазине на улице Малева в Кохтла-Ярве была совершен атака на женщину. Мужчина кинул в нее арбуз.
Согласно данным полиции, мужчина, чья личность пока не установлена, бросил арбуз в 29-летнюю женщину, от чего та испытала боль.
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