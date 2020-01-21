21.01.2020, 10:05

Налоговая обнаружила 10 млн нелегальных сигарет. Это самая крупная партия за последнее десятилетие

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Налоговая обнаружила 10 млн нелегальных сигарет. Это самая крупная партия за последнее десятилетие
Foto: Maksu- ja tolliamet

В конце прошлого года немецкие коллеги проинформировали работников Налогово-таможенного департамента Эстонии (MTA) о прибывающем в Эстонию из Ливана контейнере с контрабандными сигаретами. Эстонские налоговики обнаружили в контейнере 10 млн сигарет марки Prince.

Поскольку в течение двух месяцев хозяин товара не объявился, MTA связался с владельцем торговой марки Prince. Проведенная им экспертиза выявила, что задержанные сигареты нарушают права на интеллектуальную собственность, являются подделкой и подлежат уничтожению.

По словам представителя таможенного отдела MTA Волдемара Линно, это яркий пример международного сотрудничества в области борьбы с контрабандой. ”Следует иметь в виду, что происхождение поддельных сигарет неизвестно. Непонятно, какое у них качество и из чего они сделаны”, — отмечает специалист.

Данная партия контрабанды будет уничтожена. Это — самая крупная партия поддельных сигарет, обнаруженная в Эстонии за последние десять лет.

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