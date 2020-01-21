Налоговая обнаружила 10 млн нелегальных сигарет. Это самая крупная партия за последнее десятилетие(10)
В конце прошлого года немецкие коллеги проинформировали работников Налогово-таможенного департамента Эстонии (MTA) о прибывающем в Эстонию из Ливана контейнере с контрабандными сигаретами. Эстонские налоговики обнаружили в контейнере 10 млн сигарет марки Prince.
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