Налоговая обнаружила 10 млн нелегальных сигарет. Это самая крупная партия за последнее десятилетие

Поскольку в течение двух месяцев хозяин товара не объявился, MTA связался с владельцем торговой марки Prince. Проведенная им экспертиза выявила, что задержанные сигареты нарушают права на интеллектуальную собственность, являются подделкой и подлежат уничтожению.

По словам представителя таможенного отдела MTA Волдемара Линно, это яркий пример международного сотрудничества в области борьбы с контрабандой. ”Следует иметь в виду, что происхождение поддельных сигарет неизвестно. Непонятно, какое у них качество и из чего они сделаны”, — отмечает специалист.

Данная партия контрабанды будет уничтожена. Это — самая крупная партия поддельных сигарет, обнаруженная в Эстонии за последние десять лет.