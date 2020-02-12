Найдено тело пропавшей женщины. Подозреваемый в убийстве задержан

"Сегодня утром после получения информации от близких мы начали поиски женщины. На основании собранных данных были основания подозревать совершение преступления. Через несколько часов после обнаружения тела женщины был задержан и подозреваемый в убийстве 26-летний мужчина", — сообщил начальник Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.

Труп женщины с признаками насилия был найден в перелеске недалеко от ее места жительства. "По предварительной информации, мужчина и женщина знали друг друга и накануне вечером у женщины дома совместно распивали алкоголь. Каков был дальнейший ход событий и что привело к таким трагическим последствиям предстоит выяснить в ходе расследования возбужденного уголовного дела", — сказал Кютт. "Сделаем всё от нас зависящее, чтобы как можно быстрее установить обстоятельства преступления".

В Центр тревоги информация о пропаже Милви поступила сегодня утром. К поиску были привлечены добровольцы, служебные собаки, ландшафт исследовали с помощью дрона и квадрацикла.