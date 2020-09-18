Найдено тело пропавшего 20-летнего молодого человека

15 августа полиция просила помощи в поисках пропавшего той же ночью 20-летнего Таави, который ушел из своего дома в деревне Таммессааре в волости Муствеэ в Йыгевамаа и не вернулся.
Полиция отмечала, что его жизнь может находиться в опасности.
Сегодня, 18 сентября полиция сообщила, что тело молодого человека нашли его близкие в лесу недалеко от дома 23 августа.
Руководитель Йыгеваских участковых полицейских Тартуского отделения полиции Яна Ыйм сказала, что признаков, указывающих на преступление, ни на теле, рядом с местом, где на тело было обнаружено, не было.