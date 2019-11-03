Найден труп пропавшей в Тарту 21-летней девушки

"Тело Анники без признаков насилия нашли добровольцы спустя примерно десять минут после начала поисков на местности. Выражаем близким сочувствие и благодарим всех, кто помог в поиске Анники", - сказал руководитель поисков из тартуского отделения полиции Роланд Круус.

Сообщение об исчезновении девушки полиция получила от ее близких 31 октября. Были данные, что Анника ушла из своего дома в районе Аннелинн 30 октября, заказала такси и поехала в полдень из Тарту в сторону Вильянди.

На 18-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме в селе Кайми она вышла из такси. Жизнь и здоровье девушки могут находится в опасности, предупреждала полиция, которая в воскресенье начала масштабные поиски Анники на местности с привлечением добровольцев.

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