Наглый вор под носом у КаПо унес со строительного объекта инструментов на 10 000 евро

Примечательно, что речь идет о строительстве здания, в котором расположатся государственные ведомства, отвечающие за безопасность: Полиция безопасности (КаПо), Департамент полиции и погранохраны, Центр тревоги, Спасательный департамент, Центр инфотехнологий и развития МВД, а также служба помощи жертвам насилия Департамента социального страхования.

”Кража, безусловно, дала повод для пересмотра мер безопасности”, — сказал руководитель бюро КаПо Андрес Кахар и добавил, что кража произошла не в той части здания, которую охраняет КаПо и в которой в будущем расположится ведомство.

По словам владельца A.L Fassaaditööd, участвующей в строительстве здания, Андро Лиллевяли, скорее всего, либо злоумышленник — кто-то из своих, либо он пришел сюда по чьей-то наводке. С этой теорией согласен и другой предприниматель, также занятый в строительстве, Мартин Сасьян. Он говорит, что вор либо слишком глупый, либо слишком умный, ведь обчистить такой объект решится не каждый.

Он отмечает, что инструменты лежали в разных местах и злоумышленник знал, где именно. Несмотря на обилие на объекте камер и датчиков движения, в кадр вор попал только на выходе с площадки. ”Камеры запечатлели только одного человека за воротам. И потом уже когда он с мешками убегал”, — отмечает Сасьян. При этом речь идет не о камерах самого объекта, а о камерах находящегося через дорогу спортхолла.

Лиллевяли и Сасьян оценивают нанесенный им ущерб в 10 000 евро. Оба они говорят, что, скорее всего, своего инструмента они больше никогда не увидят.