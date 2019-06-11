Наезды сзади, въезды в столб и не только: в понедельник на дорогах Эстонии произошло 10 ДТП

В 3:59 произошло ДТП в Таллинне, на перекрестке улиц Крейцвальди и Кундери. Toyota Avensis под управлением 48-летнего водителя въехала в двигавшийся по главной дороге Škoda Octavia, которым управлял водитель 55 лет. Последний был доставлен в больницу.

В 9:44 случилось ДТП в Тарту, на перекрестке улиц Яама и Кадака. 19-летняя велосипедистка выехала с пешеходной зоны на проезжую часть и попала под автомобиль Toyota Auris, которым управлял 44-летний водитель. Велосипедистку доставили в больницу.

В 9:58 в Таллинне на перекрестке Палдиски маантеэ и Тулика 28-летний велосипедист проехал за красный свет, в результате чего попал под авто и оказался в больнице.