"Надо оставаться людьми". Полиция ищет скрывшегося после ДТП велосипедиста

По предварительным данным, женщина ехала на велосипеде по велосипедно-пешеходной дорожке, параллельной Пярнускому шоссе, двигаясь со стороны ул. Хийу в сторону ул. Салве. После пересечения ул. Вяэна на нее сзади наехал неизвестный велосипедист, который скрылся с места ДТП. Пострадавшую доставили в больницу.

„За последние два дня произошло несколько ДТП, когда один из участников ДТП скрывается с места происшествия и мы вынуждены обращаться к общественности, чтобы установить его личность. Уезд с места ДТП — это поступок, вызывающий обеспокоенность и сожаление", –сказал руководитель аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа. „Много случаев, когда кто-то повреждает припаркованный автомобиль и уезжает с места, хотя знает, что был причинен ущерб”.

Паюмаа напоминает, что даже в стрессовых ситуациях надо оставаться людьми и сначала предложить пострадавшему помощь. „Если произошло ДТП и вы не знаете, что делать, позвоните на номер 112. Это поможет предупредить возможные проблемы", — добавил полицейский.

Для выяснения всех обстоятельств полиция просит свидетелей этого ДТП или уехавшего велосипедиста связаться с полицией по инфотелефону 612 3000 (пн-пт 8.00-19.00) или э-почте pohja.lmt@politsei.ee.