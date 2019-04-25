Над Эстонией распространяется запах дыма, происхождение которого не удается установить

Спасательный департамент отреагировал на все вызовы, но никаких возгораний, которые могли бы стать причиной, не выявил. Также ведомство связалось с псковскими спасателями, чтобы выяснить, нет ли там какого-нибудь пожара, запах от которого мог распространиться на Эстонию. Однако, и в Пскове никакого активного пожара также зарегистрировано не было.

Оперативный дежурный Спасательного департамента сказал, что самолет Департамента полиции и погранохраны совершит над Эстонией контрольный рейд, чтобы попытаться выяснить возможный источник запаха.

Пресс-секретарь Инспекции по окружающей среде сообщил, что причины выясняются, но, скорее всего, речь идет все-таки о пожаре на российской стороне.