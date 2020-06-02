Начался судебный процесс над виновником ДТП на Сааремаа, унесшего жизни трех человек
Виновник ДТП, в результате которого скончались три человека, Андрес Рейнарт предстал 1 июня перед судом на предварительном заседании посредством видеомоста.
Виновник ДТП, в результате которого скончались три человека, Андрес Рейнарт предстал 1 июня перед судом на предварительном заседании посредством видеомоста.
Ляэнеская окружная прокуратура 20 мая обвила Рейнарта в убийстве. Оценка прокуратуры основывается на том, что крайне опасное поведение мужчины на дороге было сознательным.
11 января 34-летний Андрес Рейнарт пытался уйти на своем автомобиле Audi от пытавшейся его остановить полиции. Машина двигалась на скорости 138 км/ч. В ходе погони автомобиль Рейнарта врезался в Volvo.
В результате столкновения погибли находившиеся в Volvo маленький ребенок и две женщины (27 и 58 лет). Еще одну женщину (37) доставили с тяжелыми травмами в больницу. По данным полиции, за рулем Рейнарт был в состоянии опьянения.
"Если человек управляет автомобилем в пьяном виде, превышая при этом скорость, и становится виновником гибели нескольких человек, то это уже не ДТП, а дорожное преступление. Арест является единственной возможностью быть уверенным, что мужчина не сядет снова за руль в нетрезвом состоянии или не скроется в страхе перед наказанием", — сказал прокурор Райнер Амур.
Амур также отметил: "Арест человека означает, что у прокуратуры есть основания подозревать, что в момент аварии за рулем был именно данный мужчина. Но это не окончательное обвинительное заключение и не обвинительный приговор. Следствие еще не закончено, и до предъявления обвинения нужно собрать необходимое количество улик".
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