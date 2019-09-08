08.09.2019, 13:35
На заправке в Вырумаа произошло вооруженное ограбление
Около 13:00 в воскресенье в Хаанья в Вырумаа прозошло вооруженное ограбление заправочной станции. Полиция просит помощи свидетелей для обнаружения автомобиля и поимки преступников.
В связи с ограблением разыскивается небольшой автомобиль красного цвета с двумя дверьми. Марка может быть Renault или Mitsubishi.
На время совершения ограбления на автомобиле не было номеров, но неизвестно, вернули преступники их потом обратно.
Полиция просит всех, кто заметит в Вырумаа похожий автомобиль, позвонить по номеру 112.
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