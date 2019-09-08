На заправке в Вырумаа произошло вооруженное ограбление

В связи с ограблением разыскивается небольшой автомобиль красного цвета с двумя дверьми. Марка может быть Renault или Mitsubishi.

На время совершения ограбления на автомобиле не было номеров, но неизвестно, вернули преступники их потом обратно.

Полиция просит всех, кто заметит в Вырумаа похожий автомобиль, позвонить по номеру 112.