На заправке в Пылва охранник забрал у пьяной женщины ключи от автомобиля

В ночь на вторник, 18 февраля, примерно в 00:30 патрульный охранник G4S совершал контрольный обход находящейся в Пылва заправочной станции. Работник заправки обратил внимание охранника на женщину, которая приехала купить сигареты. ”По словам сотрудника заправки, женщина приехала на машине и вела себя странно”, ­– описал ситуацию охранник.

Охранник подошел к машине, чтобы проверить ситуацию. Мотор автомобиля уже был заведен.

Охранник постучал в окно и спросил у водителя, все ли в порядке. ”Когда женщина опустила стекло, я почувствовал запах алкоголя, и водитель призналась, что она выпила”, ­– рассказал охранник.

Сотрудник G4S заглушил мотор автомобиля, забрал ключи и вызвал полицию. Автоледи пыталась убедить охранника, что живет недалеко и, может, он разрешит ей поехать домой, но эта просьба была проигнорирована.

Прибывшие на место происшествия полицейские выявили у севшей за руль автомобиля Mazda женщины уголовно наказуемое опьянение и доставили ее в участок.

Недавно этот же охранник забрал ключи от машины еще у одного пьяного водителя. Так, 29 января он задержал у одного из магазинов под Пылва водителя, который был настолько пьян, что не мог связать двух слов. Как сообщил охранник, мужчина признался полицейским, что пил уже неделю.

По словам главы патрульной службы юго-восточного отделения полиции Мадиса Соэкаруска, каждый год благодаря внимательности участников дорожного движения удается поймать сотни нетрезвых водителей. ”С каждым годом это число росло, что говорит о том, что общество не терпит такого поведения”, — добавил он.