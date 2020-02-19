На заправке в Пылва охранник забрал у пьяной женщины ключи от автомобиля

В Пылва благодаря внимательности сотрудника заправочной станции охранник G4S задержал женщину, которая села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Охранник заглушил мотор машины и забрал ключи, чтобы пьяный водитель не выехала на дорогу. Меньше месяца назад этот же охранник остановил под Пылва еще одного нетрезвого водителя.
В ночь на вторник, 18 февраля, примерно в 00:30 патрульный охранник G4S совершал контрольный обход находящейся в Пылва заправочной станции. Работник заправки обратил внимание охранника на женщину, которая приехала купить сигареты. ”По словам сотрудника заправки, женщина приехала на машине и вела себя странно”, – описал ситуацию охранник.
Охранник подошел к машине, чтобы проверить ситуацию. Мотор автомобиля уже был заведен.
Охранник постучал в окно и спросил у водителя, все ли в порядке. ”Когда женщина опустила стекло, я почувствовал запах алкоголя, и водитель призналась, что она выпила”, – рассказал охранник.
Сотрудник G4S заглушил мотор автомобиля, забрал ключи и вызвал полицию. Автоледи пыталась убедить охранника, что живет недалеко и, может, он разрешит ей поехать домой, но эта просьба была проигнорирована.
Прибывшие на место происшествия полицейские выявили у севшей за руль автомобиля Mazda женщины уголовно наказуемое опьянение и доставили ее в участок.
Недавно этот же охранник забрал ключи от машины еще у одного пьяного водителя. Так, 29 января он задержал у одного из магазинов под Пылва водителя, который был настолько пьян, что не мог связать двух слов. Как сообщил охранник, мужчина признался полицейским, что пил уже неделю.
По словам главы патрульной службы юго-восточного отделения полиции Мадиса Соэкаруска, каждый год благодаря внимательности участников дорожного движения удается поймать сотни нетрезвых водителей. ”С каждым годом это число росло, что говорит о том, что общество не терпит такого поведения”, — добавил он.
Соэкаруск отметил, что никого не радует информация о водителе, который, возможно, пьян, однако положительно то, что люди активно сообщают полиции об опасных водителях. ”Полиция и общественность все активнее сотрудничают при поимке нетрезвых водителей — во многом благодаря тому, что люди все лучше понимают свои непосредственные возможности и ответственность в том, что касается повышения безопасности дорожного движения”, — подчеркнул Соэкаруск.
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