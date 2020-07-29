29.07.2020, 07:32
На Ярвевана теэ водитель решил совершить поворот в запрещеном месте и устроил аварию
Вчера возле Delta Plaza в Таллинне произошла авария, в которой пострадали два пожилых человека.
Вчера возле Delta Plaza в Таллинне произошла авария, в которой пострадали два пожилых человека.
Авария произошла в 08:40 на перекрестке Пярну мнт и Ярвевана теэ возле Пярну мнт,141, где 75-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Land Cruiser захотела соверщить левый разворот в запрещенном месте, в результате его транспортное средство столкнулось с двигавшимся навстречу легковым автомоблем Kia Optima под управлением 30-летнго мужчины.
Пассажирку Toyota — 72-летнюю женщину — доставили в больницу.
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