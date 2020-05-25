На выходных злоумышленники пытались ограбить четыре банкомата LHV

LHV подтвердил Delfi, что на выходных в Харьюмаа были разломаны четыре их банкомата с целью получить оттуда деньги. Однако деньги злоумышленникам таким путем получить не удалось.

На данный момент большинство банкоматов восстановлены.

Инцидентом дальше займется полиция, LHV на всякий случай проверит. и другие автоматы.

Банк просит людей сообщить в полицию, если они у видят у банкоматов подозрительные действия.

Согласно информации полиции, в пятницу на Ыйсмяэ теэ в Хааберсти также пытались взломать банкомат с целью кражи денег.