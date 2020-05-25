На выходных злоумышленники пытались ограбить четыре банкомата LHV

LHV сегодня узнал, что на выходныз пытались обчистить четыре банкомата.
LHV подтвердил Delfi, что на выходных в Харьюмаа были разломаны четыре их банкомата с целью получить оттуда деньги. Однако деньги злоумышленникам таким путем получить не удалось.
На данный момент большинство банкоматов восстановлены.
Инцидентом дальше займется полиция, LHV на всякий случай проверит. и другие автоматы.
Банк просит людей сообщить в полицию, если они у видят у банкоматов подозрительные действия.
Согласно информации полиции, в пятницу на Ыйсмяэ теэ в Хааберсти также пытались взломать банкомат с целью кражи денег.
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