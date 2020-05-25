25.05.2020, 14:09
На выходных злоумышленники пытались ограбить четыре банкомата LHV
LHV сегодня узнал, что на выходныз пытались обчистить четыре банкомата.
LHV сегодня узнал, что на выходныз пытались обчистить четыре банкомата.
LHV подтвердил Delfi, что на выходных в Харьюмаа были разломаны четыре их банкомата с целью получить оттуда деньги. Однако деньги злоумышленникам таким путем получить не удалось.
На данный момент большинство банкоматов восстановлены.
Инцидентом дальше займется полиция, LHV на всякий случай проверит. и другие автоматы.
Банк просит людей сообщить в полицию, если они у видят у банкоматов подозрительные действия.
Согласно информации полиции, в пятницу на Ыйсмяэ теэ в Хааберсти также пытались взломать банкомат с целью кражи денег.
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