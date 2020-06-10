На выходных в Старом Таллинне убили предпринимателя из сферы аптечного бизнеса

В прошлую субботу в Старый Таллинн вызвали скорую 39-летнему мужчине, который упал и потерял сознание, пишет Õhtuleht.

Мужчина скончался в больнице от полученных травм. ”В больнице зафиксировали побои — признаки насилия. Согласно собранным на данный момент данным, установлено, что на улице произошел конфликт между мужчинами 39 и 22-лет с применением физической силы. Полиция задержала в качестве подозреваемого 22-летнего мужчину, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов”, — сообщили в полиции. По данному делу возбуждено уголовное дело.

По данным Õhtuleht, погибший — Михкель Хаавел, который в прошлом году занимался аптечным бизнесом в Курессааре. С его фирмы продавец фармацевтики пытался взыскать через суд долг в размере 100 000 евро.

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