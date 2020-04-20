На выходных в природоохранной зоне Пыхья-Таллинна орудовали вандалы

По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Пеэтера Ярвелайда, к сожалению, привычным стало то, что с наступлением хорошей погоды количество случаев нарушения порядка в общественных местах для проведения досуга возрастает.

«Но с открывшимся на минувших выходных зрелищем даже управа района столкнулась впервые, сказал Пеэтер Ярвелайд. - Управа района вкладывает много сил в благоустройство и развитие района, и вдруг нам поступает подобное сообщение. Как на Штромке, так и в парке Копли работают парковые смотрители, но они не успевают везде. Если заметили где-то неподобающее отношение к природе, сразу известите об этом полицию или позвоните по номеру Муниципальной полиции 14410».

Управа района нашла нарушителей и связалась с ними, чтобы разъяснить серьезность поступка и последствия. Оба мотоциклиста раскаялись в содеянном и пообещали привести в порядок территорию. Времени для наведения порядка им дали до позднего вечера сегодняшнего дня.

На минувшей неделе управа Пыхья-Таллинна начала работы по благоустройству в лесопарке Штромки и Мериметса, что включает в себя также очистку и замену инвентаря.

В апреле 2019 года Таллинн разрешил удалить заросли тростника и кустарника в охраняемой зоне Пальяссааре, чтобы восстановить береговые луга. Сделано это с целью привлечь гнездящиеся на береговых лугах ценные для Европы виды птиц, численность которых на полуострове Пальяссааре сократилась или они вовсе исчезли.

Фото и видео: Нанесенный природоохранной зоне Пальяссааре ущерб, заснятый местным жителем.