На выходных в природоохранной зоне Пыхья-Таллинна орудовали вандалы

По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Пеэтера Ярвелайда, к сожалению, привычным стало то, что с наступлением хорошей погоды количество случаев нарушения порядка в общественных местах для проведения досуга возрастает.
«Но с открывшимся на минувших выходных зрелищем даже управа района столкнулась впервые, сказал Пеэтер Ярвелайд. - Управа района вкладывает много сил в благоустройство и развитие района, и вдруг нам поступает подобное сообщение. Как на Штромке, так и в парке Копли работают парковые смотрители, но они не успевают везде. Если заметили где-то неподобающее отношение к природе, сразу известите об этом полицию или позвоните по номеру Муниципальной полиции 14410».
Управа района нашла нарушителей и связалась с ними, чтобы разъяснить серьезность поступка и последствия. Оба мотоциклиста раскаялись в содеянном и пообещали привести в порядок территорию. Времени для наведения порядка им дали до позднего вечера сегодняшнего дня.
На минувшей неделе управа Пыхья-Таллинна начала работы по благоустройству в лесопарке Штромки и Мериметса, что включает в себя также очистку и замену инвентаря.
В апреле 2019 года Таллинн разрешил удалить заросли тростника и кустарника в охраняемой зоне Пальяссааре, чтобы восстановить береговые луга. Сделано это с целью привлечь гнездящиеся на береговых лугах ценные для Европы виды птиц, численность которых на полуострове Пальяссааре сократилась или они вовсе исчезли.
Фото и видео: Нанесенный природоохранной зоне Пальяссааре ущерб, заснятый местным жителем.
Видео, как китайцы специально заражают друг друга коронавирусом
Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову
«Неземная» красота девочки из Чечни покорила пользователей сети
Врач из Китая назвал три простых способа защититься от COVID-19