24.04.2019, 14:38

На выходных спасателям пришлось потушить почти 50 опасных костров


rus.delfi.ee
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Lõke Kiisa talu õuel
фото иллюстративное

На прошлых выходных Спасательный департамент провел контрольные рейды в излюбленные места для гриля и разжигания костров, где дал отдыхающим дельные советы по теме пожарной безопасности в пожароопасное время. Всего спасатели обнаружили и потушили почти опасных 50 костров. Также за выходные случилось 107 пожаров в лесу и открытой местности т.е. каждый пятый пожар в лесу и открытой местности произошел именно на прошлых длинных выходных.

Руководитель отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе сказала, что контрольные рейды прошли по плану. ”Основные проблемы были связаны с халатностью людей — оставленные без присмотра костры, костры очень больших размеров и отсутствие средств для тушения”, заметила Тяхе и добавила, что при разведении костра важен не его размер, а безопасность. По ее словам для создания приятного настроения хватит и маленького костра.

Несмотря на контрольные рейды на прошлых выходных произошло и множество пожаров в лесу и открытой местности. Один из самых больших пожаров, который пришлось тушить спасателям произошел 21 апреля в волости Выру, где искры от большого костра, который оставили без присмотра, попали на близстоящий хлев и загорелась крыша бани. К счастью, спасателям удалось остановить распространение огня на другие сараи и жилые дома. Второй случай произошел в субботу 20 апреля в Пярнумаа, где дымилась крыша бани. Пожар возник, скорее всего, из-за костра соседей. Искры от костра попали на крышу бани. Спасатели потушили пожар бани и затушили костер соседей.

По состоянию на 21 апреля в Эстонии произошло 538 пожара в лесу и открытой местности. В 331 случаях горела прошлогодняя трава. Больше всего пожаров в лесу и открытой местности было в Харьюмаа — 148.

Спасательный департамент напоминает, что поджигать сухую прошлогоднюю траву запрещено круглый год!

Памятка безопасного разведения костра:

· Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находится на безопасном расстоянии от зданий и леса.

· Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.

· В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.

· В пожароопасное время костер должен находится на расстоянии 20 метров от леса.

· Костер диаметром меньше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 8 метром от дома или мест хранения горючих материалов.

· Костер диаметром больше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 15 метром от дома или мест хранения горючих материалов.

· Разводя костер необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.

· Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.

Дополнительную информацию о пожароопасном времени и безопасном использовании огня можно получить по инфо-телефону спасательной службы 1524.

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