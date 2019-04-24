На выходных спасателям пришлось потушить почти 50 опасных костров

По состоянию на 21 апреля в Эстонии произошло 538 пожара в лесу и открытой местности. В 331 случаях горела прошлогодняя трава. Больше всего пожаров в лесу и открытой местности было в Харьюмаа — 148.

Спасательный департамент напоминает, что поджигать сухую прошлогоднюю траву запрещено круглый год!

Памятка безопасного разведения костра:

· Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находится на безопасном расстоянии от зданий и леса.

· Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.

· В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.

· В пожароопасное время костер должен находится на расстоянии 20 метров от леса.

· Костер диаметром меньше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 8 метром от дома или мест хранения горючих материалов.

· Костер диаметром больше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 15 метром от дома или мест хранения горючих материалов.

· Разводя костер необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.

· Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.

Дополнительную информацию о пожароопасном времени и безопасном использовании огня можно получить по инфо-телефону спасательной службы 1524.